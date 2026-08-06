Вийшла найбільш високооцінена гра 2026 року – і вона коштує дешевше 350 грн

Новинка від творців Untitled Goose Game отримала 94 бали зі 100 на Metacritic, що зробило її найвище оціненою грою року.

Кооперативна головоломка Big Walk від студії House House, відомої завдяки вірусній грі Untitled Goose Game, несподівано стала головним претендентом на звання гри 2026 року. Після публікації перших оглядів її рейтинг на ПК становить 94 бали зі 100, на що звернули увагу ЗМІ.

На другому місці в рейтингу найкращих ігор 2026 року зараз перебуває Sektori, а на третьому – Forza Horizon 6. А хітова Resident Evil Requiem посідає лише дев’яте місце.

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Головною причиною успіху критики називають незвичайний підхід до кооперативного геймплею. Тут немає жодних таймерів, маркерів та важливих завдань, а замість звичних битв гра пропонує досліджувати величезний відкритий світ (у компанії від 2 до 12 осіб) і розв’язувати нестандартні головоломки.

Журналіст GameSpot поставив Big Walk 90 балів зі 100, назвавши її "однією з найкращих кооперативних ігор в історії". Команда House House створила світ, який заохочує допитливість, а кожне нове відкриття стає спільною перемогою всієї команди.

Ще однією сильною стороною Big Walk називають фінал гри. Хоча в мережі уникають спойлерів, багато хто сходиться на думці, що кінцівка переосмислює звичні принципи ігрового дизайну і робить головним випробуванням не самі загадки, а стосунки між учасниками команди.

В українському Steam ціна на гру найнижча у світі й становить усього 336 грн. Окрім цієї платформи, Big Walk також доступна на PlayStation 5 та Nintendo Switch 2.

Нагадаємо, у Steam саме зараз триває "Фестиваль кіберпанку". Так, хітова Cyberpunk 2077 пропонується з рекордною знижкою – 419 грн замість 1399 грн.

Тим часом у PS Store триває великий літній розпродаж. Зі значною знижкою можна придбати Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Forza Horizon 5, Assassin's Creed Odyssey та інші ігри.

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