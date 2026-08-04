У Steam розпочався 'Фестиваль кіберпанку': найкращі ігри з великими знижками

Він триватиме до вечора 10 серпня.

У Steam розпочався черговий тематичний захід – "Фестиваль кіберпанку". Акція триватиме до 10 серпня й охоплює ігри, в яких центральне місце посідає високотехнологічне антиутопічне майбутнє.

Портал GameSpot вивчив асортимент розпродажу та склав добірку найкращих ігор, які варто додати до своєї бібліотеки. До списку увійшли як визнані хіти, так і справжні приховані перлини жанру.

Головним фаворитом, як і очікувалося, стала Cyberpunk 2077, яка зараз продається всього за 419 грн замість 1399. На думку журналістів, через майже шість років після неоднозначного релізу екшн-RPG перетворилася на одну з найкращих ігор у стилі кіберпанку завдяки численним оновленням та доповненню "Примарна свобода".

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Також геймерам рекомендують звернути увагу на ці ігри:

Kusan: City of Wolves (420 грн) – хардкорний екшен-шутер з видом зверху у похмурому стилі кіберпанку, що нагадує Hotline Miami.

Into the Grid (260 грн) – тактична RPG про хакерів у світі кіберпанку, що пропонує покрокові бої та глибоку систему прокачування.

Dystopika (81 грн) – розслаблюючий містобудівний симулятор-пісочниця в естетиці кіберпанку, де відсутні звичні цілі, ресурси, економіка та стрес .

Ghostrunner 1 і 2 (321 грн) – серія хардкорних кіберпанк-екшенів від першої особи, в яких герой і вороги гинуть від одного удару.

Bomb Rush Cyberfunk (296 грн) – динамічний екшен із паркуром, графіті та вуличною культурою, натхненний культовою серією Jet Set Radio.

Transistor (83 грн) – атмосферна науково-фантастична RPG від авторів Hades з унікальною бойовою системою та красивим неоновим світом.

Metal Eden (213 грн) – динамічний sci-fi-шутер, де гравці керують бойовим андроїдом і борються за виживання в небезпечному майбутньому.

Cloudpunk (122 грн) – атмосферна пригода кур’єра у величезному неоновому місті, де потрібно досліджувати світ, літаючи на футуристичному транспорті.

RoboCop: Rogue City (82 грн) – для тих, хто скучив за динамічним екшеном із гарною стрільбою.

Nobody Wants to Die (99 грн) – нуарний кіберпанк-детектив, де гравець розслідує злочини у світі безсмертних людей.

Katana Zero (195 грн) – ураганний неонуарний екшен-платформер із механікою миттєвої смерті.

Після завершення фестивалю кіберпанку Valve проведе ще кілька тематичних розпродажів. Уже з 17 по 20 серпня відбудеться фестиваль кеглів і кілочків, а наприкінці місяця стартує фестиваль ігор про виживання та крафт.

Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Під час відбору враховувалися не лише розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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