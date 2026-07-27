У PS Store віддають Ghost of Yōtei, Assassin's Creed та інші ігри зі знижкою до 85%

Серед проєктів, що подешевшали, чимало хітів та новинок 2026 року.

У середині липня Sony запустила масштабний літній розпродаж у PlayStation Store. І оскільки термін акції минув, компанія додала нову порцію ігор зі знижками. Серед них є багато хітів й новинок.

Розпродаж завершиться 13 серпня. До ігор, які нещодавно отримали знижки, належать Ghost of Yōtei, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Metal Gear Solid 3: Snake Eater та інші. Їхня ціна знизилася від 20% до 85%. Усі знижки можна переглянути за посиланням.

Найкращі пропозиції розпродажу:

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – 1599 грн (знижка 20%)

Ghost of Yōtei – 1649 грн (знижка 25%)

Saros – 1649 грн (знижка 25%)

Mafia: The Old Country Deluxe Edition – 1499 грн (знижка 40%)

Astro Bot – 1419 грн (знижка 29%)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 879 грн (знижка 60%)

DOOM: The Dark Ages – 808 грн (знижка 67%)

Forza Horizon 5 Standard Edition – 599 грн (знижка 50%)

WWE 2K26 – 1599 грн (знижка 50%)

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 959 грн (знижка 60%)

Cyberpunk 2077: Повне видання – 1149 грн (знижка 50%)

Final Fantasy VII Twin Pack – 959 грн (знижка 60%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 843 грн (знижка 80%)

Days Gone Remastered – 599 грн (знижка 60%)

Sea of Thieves – 360 грн (знижка 65%)

Assassin's Creed Odyssey: Deluxe Edition – 337 грн (знижка 85%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 299 грн (знижка 80%)

21 липня Sony додала до каталогу PS Plus Extra та Premium нові ігри. Підписники отримали доступ одразу до дев'яти нових ігор. Серед них: екшен Avatar: Frontiers of Pandora та рольовий екшен Rise of the Ronin.

Відео дня

Тим часом фанати Sony запустили ініціативу #PSBlackout через рішення компанії відмовитися від дисків. У рамках цієї ініціативи всіх власників PS5 просять 23–30 серпня утриматися від запуску консолі, а також від покупок ігор.

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