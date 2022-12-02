Серед них – нові стилі в редакторі колажів, режим для читання, шерінг ключів від автомобілів та інше.

Компанія Google анонсувала чимало нових нововведень, які стануть доступні користувачам Android-пристроїв у найближчі тижні, якраз до святкового сезону.

Серед них – нові стилі в редакторі колажів, режим для читання, шерінг ключів від автомобілів та інше. Про це йдеться у блозі компанії.

Трансляція для перегляду на Google TV

Тепер застосунок дозволяє транслювати на потрібний телевізор обраний зі смартфона контент одним дотиком. Сам телефон можна використовувати як пульт дистанційного керування.

Новий режим читання на Android

Він пропонує спеціальні можливості для кращого читання. Можна налаштувати контрастність, розмір і тип шрифту, а також опцію синтезу мови.

Віджет для пошуку в YouTube

Дозволяє отримати доступ до стрічки та обраних відео прямо з головного екрану.

Підтримка цифрових ключів для автомобілів

Сумісні цифрові ключі від автомобіля тепер можна передавати на інші телефони Google Pixel або iPhone через застосунок Wallet.

Також Google оновила застосунок Google Keep для Wear OS й додала підтримку голосового запуску тренування в Adidas Running через "Google Асистента".

Всі ці нововведення почнуть розсилати на Android-пристрої хвилями в найближчі тижні. Першими їх отримують власники смартфонів Pixel.

Раніше в Google слідом за Apple підбили підсумки року, що минає, вибравши найкращі ігри та програми у цифровому сервісі Google Play. У 2022 році найкращим застосунком став ШІ-генератор картинок Dream, найкращою грою – Apex Legends Mobile.

До речі, якщо ви нещодавно придбали новенький Android-смартфон, УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки. Витратьте трохи часу, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

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