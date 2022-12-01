Google назвала найкращі програми та ігри в Google Play 2022 року / фото Google

Компанія Google слідом за Apple підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі ігри та застосунки у цифровому сервісі Google Play. Рейтинг враховує різні тематичні категорії.

У 2022 році найкращим застосунком став ШІ-сервіс зі створення зображень по короткому текстовому опису Dream by WOMBO – AI Art Tool, найкращою грою – Apex Legends Mobile. Деякі застосунки з рейтингу:

Програми:

  • Вибір користувачів — BeReal
  • Найкращий застосунок для розваг — PetStar
  • Найкращий застосунок для особистісного зростання — Breathwrk
  • Найкращий застосунок на кожен день — Plant Parent
  • "Прихований діамант" — Recover Athletics
  • Найкращий застосунок для покращення життя — The STIGMA App
  • Найкращий застосунок для смарт-годинника — Todoist
  • Найкращий застосунок для планшетів — Pocket
  • Найкращий застосунок для Chromebook — BandLab

Ігри

До речі, якщо ви нещодавно придбали новенький Android-смартфон, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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