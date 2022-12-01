Компанія Google слідом за Apple підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі ігри та застосунки у цифровому сервісі Google Play. Рейтинг враховує різні тематичні категорії.
У 2022 році найкращим застосунком став ШІ-сервіс зі створення зображень по короткому текстовому опису Dream by WOMBO – AI Art Tool, найкращою грою – Apex Legends Mobile. Деякі застосунки з рейтингу:
Програми:
- Вибір користувачів — BeReal
- Найкращий застосунок для розваг — PetStar
- Найкращий застосунок для особистісного зростання — Breathwrk
- Найкращий застосунок на кожен день — Plant Parent
- "Прихований діамант" — Recover Athletics
- Найкращий застосунок для покращення життя — The STIGMA App
- Найкращий застосунок для смарт-годинника — Todoist
- Найкращий застосунок для планшетів — Pocket
- Найкращий застосунок для Chromebook — BandLab
Ігри
- Вибір користувачів — Apex Legends Mobile
- Найкращий мультиплеєр — Dislyte
- Найкраща гра в жанрі "бери та грай" — Angry Birds Journey
- Найкраща інді-гра — Dicey Dungeons
- Найкращий сюжет — Papers, Please
- Найкраща гра, що постійно розвивається — Genshin Impact
- Найкращий проєкт в підписці Play Pass — Very Little Nightmares
- Найкраща гра для планшетів — Tower of Fantasy
- Найкраща гра для Chromebook — Roblox
До речі, якщо ви нещодавно придбали новенький Android-смартфон, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.
Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.