У 2022 році найкращим застосунком став ШІ-генератор картинок Dream, найкращою грою – Apex Legends Mobile.

Компанія Google слідом за Apple підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі ігри та застосунки у цифровому сервісі Google Play. Рейтинг враховує різні тематичні категорії.

У 2022 році найкращим застосунком став ШІ-сервіс зі створення зображень по короткому текстовому опису Dream by WOMBO – AI Art Tool, найкращою грою – Apex Legends Mobile. Деякі застосунки з рейтингу:

Програми:

Ігри

До речі, якщо ви нещодавно придбали новенький Android-смартфон, рекомендуємо приділити особливу увагу його первинному налаштуванню. Вважається, що операційна система від Google набагато функціональніша, але складніше в освоєння в порівнянні з iOS, яка стоїть в айфонах.

Тому важливо відразу все налаштувати правильно, щоб отримати максимальне задоволення від користування пристроєм. УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки нового Android-смартфона.

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