Найкращий застосунок для iPhone – BeReal. Гра – Apex Legends Mobile.

Apple традиційно підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри. Всього компанія виділила 16 проєктів для різних платформ, удостоївши їх премії App Store Award 2022.

Переможців у кожній з категорії обирали за "виняткову якість, іноваційні технології, креативний дизайн та позитивний культурний вплив", говориться на сайті Apple.

Застосунки

Застосунок року для iPhone — BeReal;

Застосунок року для iPad — GoodNotes 5;

Застосунок року для Mac — MacFamilyTree 10;

Застосунок року для Apple TV — ViX;

Застосунок року для Apple Watch — Gentler Streak.

Ігри

Відео дня

Програми та ігри, які здійснили "культурний вплив"

Крім того, Apple обрала п'ять застосунків у категорії "культурний вплив", які "закликають людей глибше взаємодіяти зі своїми емоціями, навчають щирості спілкування з іншими та пропонують віддати шану своїй спадщині та поколінням, які були до них".

Застосунок How We Feel пропонує оцінити свій емоційний добробут за допомогою простих щоденних тестів;

Гра Dot’s Home висвітлює системну несправедливість щодо кольорових спільнот через захопливу та продуману історію подорожей у часі;

Застосунок Locket Widget дозволяє розмістити на домашньому екрані фотографії сім'ї та друзів;

Застосунок Waterllama допомагає дотримуватися питний режим в барвистому оформленні та з приємними персонажами-помічниками;

Гра Inua - A Story in Ice and Time пропонує захопливу містичну пригоду, в ході якого належить вивчити історичні події, які переплітаються з елементами інуїтських традицій, фольклору і казок.

А тим часом Apple безкоштовно роздає два місяці підписки на свій відеосервіс Apple TV+. Пропозиція актуальна для користувачів по всьому світу, зокрема для жителів України. Єдина умова – відсутність чинної оплаченої підписки Apple TV+.

Раніше УНІАН писав, що Apple вирішила відкласти реліз нових Mac до 2023 року. Йдеться про оновленні моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro.

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