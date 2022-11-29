Apple традиційно підбила підсумки року, що минає, вибравши найкращі програми та ігри. Всього компанія виділила 16 проєктів для різних платформ, удостоївши їх премії App Store Award 2022.
Переможців у кожній з категорії обирали за "виняткову якість, іноваційні технології, креативний дизайн та позитивний культурний вплив", говориться на сайті Apple.
Застосунки
- Застосунок року для iPhone — BeReal;
- Застосунок року для iPad — GoodNotes 5;
- Застосунок року для Mac — MacFamilyTree 10;
- Застосунок року для Apple TV — ViX;
- Застосунок року для Apple Watch — Gentler Streak.
Ігри
- Гра року для iPhone — Apex Legends Mobile;
- Гра року для iPad — Moncage;
- Гра року для Mac — Inscryption;
- Гра року для Apple TV — El Hijo;
- Гра року в apple Arcade — Wylde Flowers;
- Гра року в Китаї — League of Legends Esports Manager.
Програми та ігри, які здійснили "культурний вплив"
Крім того, Apple обрала п'ять застосунків у категорії "культурний вплив", які "закликають людей глибше взаємодіяти зі своїми емоціями, навчають щирості спілкування з іншими та пропонують віддати шану своїй спадщині та поколінням, які були до них".
- Застосунок How We Feel пропонує оцінити свій емоційний добробут за допомогою простих щоденних тестів;
- Гра Dot’s Home висвітлює системну несправедливість щодо кольорових спільнот через захопливу та продуману історію подорожей у часі;
- Застосунок Locket Widget дозволяє розмістити на домашньому екрані фотографії сім'ї та друзів;
- Застосунок Waterllama допомагає дотримуватися питний режим в барвистому оформленні та з приємними персонажами-помічниками;
- Гра Inua - A Story in Ice and Time пропонує захопливу містичну пригоду, в ході якого належить вивчити історичні події, які переплітаються з елементами інуїтських традицій, фольклору і казок.
А тим часом Apple безкоштовно роздає два місяці підписки на свій відеосервіс Apple TV+. Пропозиція актуальна для користувачів по всьому світу, зокрема для жителів України. Єдина умова – відсутність чинної оплаченої підписки Apple TV+.
Раніше УНІАН писав, що Apple вирішила відкласти реліз нових Mac до 2023 року. Йдеться про оновленні моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro.