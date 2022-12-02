Перше місце зайняв смартфон від компанії Vivo.

Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших смартфонів на світовому ринку за підсумками листопада 2022 року. У ньому запанував новий лідер.

Новітній смартфон Vivo X90 на базі Dimensity 9200 став найдорожчим й найобговорюванішим Android-смартфоном, випущеним в листопаді. Згідно з тестами AnTuTu, він виявився ще й найпотужнішим, набравши майже 1,2 млн балів, обігнавши всі флагмани на основі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

У трійку лідерів увійшли OnePlus Ace Pro і Red Magic 7s Pro. На відміну від Vivo X90, вони оснащені процесором Snapdragon 8+ Gen 1. Замикають п'ятірку найпотужніших Android-смартфонів на цю мить ігрофони iQoo 10 Pro та Lenovo Legion Y70.

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Решта позицій розподілилися так:

iQoo 10,

Moto X30 Pro,

Xiaomi 12S Pro,

Redmi K50 Extreme Edition,

Vivo X Fold+.

Детальніше про Vivo X90

Це перший в світі смартфон з процесором MediaTek Dimensity 9200, створеним по 4-нанометровому технічному процесу. Він отримав вісім ядер з частотою до 3050 МГц, 6,78-дюймовий дисплей і підтримку швидкої зарядки потужністю до 120 Вт.

Також у флагманську серію X увійшла модель Vivo X90 Pro+, яку називають наступним "королем" мобільної фотографії. У складі основної камери чотири сенсори – і всі з високою роздільною здатністю. Головним став Sony IMX989 на 50 Мп, а доповнюють його 48-Мп модуль Sony IMX589 з ширококутною оптикою, портретник IMX758 на 50 Мп і перископічний об'єктив OmniVision OV64B на 64 Мп,

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