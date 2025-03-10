Представити нові прискорювачі мають протягом березня. AMD теж готує бюджетні рішення для геймерів.

До кінця березня, якщо вірити неофіційним джерелам, у продаж надійдуть відразу декілька моделей відеокарт Nvidia Blackwell. Йдеться про GeForce RTX 5060 і 5060 Ti, а також RTX 5050. Специфікації новинок розкрив інсайдер kopite7kimi.

Якщо інформація підтвердиться, то RTX 5050 буде єдиною моделлю в 50-й серії з пам'яттю минулого покоління GDDR6. Такий прискорювач підійде для встановлення в ігрові ПК початкового рівня. Очікувана ціна – 200-250 доларів.

Разом з цим RTX 5060 Ti за кількістю CUDA-ядер усього на 256 перевершує RTX 4060 Ti. "Народна" RTX 5050 за цим показником близька до RTX 3050: у карти була версія з таким же числом ядер.

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Характеристики GeForce RTX 5050

2560 CUDA-ядер.

8 гігабайтів пам'яті GDDR6.

128-бітна шина.

Енергоспоживання 130 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5060

3840 CUDA-ядер.

8 гігабайтів пам'яті GDDR7.

128-бітна шина.

Енергоспоживання 150 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti

4608 CUDA-ядер.

8 і 16 гігабайтів пам'яті GDDR7.

128-бітна шина.

Енергоспоживання 180 Вт.

Конкурувати GeForce RTX 5050 доведеться з Intel Arc B580, яку техноблогери вже охрестили найкращою відеокартою на сьогодні у сегменті до 250 доларів. Вона пропонує 12 гігабайтів VRAM, хороше охолодження, гарний дизайн і топову продуктивність в операціях з ШІ.

Тим часом AMD теж готує більш доступні картки серії Radeon RX 9060, які не поступаються RTX 50. Вони мають вийти в першій половині року.

Згідно з опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 83% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

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