Підставка дає змогу регулювати висоту і кут нахилу, а також повертати дисплей у вертикальне положення.

Xiaomi представила в Китаї Redmi G27Q – імовірно, найдоступніший геймерський монітор із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів і кадровою частотою 240 Гц, пише Gizmochina.

Новинка отримала 27-дюймову панель Fast IPS. У характеристиках заявляються кути огляду 178°. Час відгуку матриці становить 1 мс. Покриття колірної гами DCI-P3 вказано в 95%, а її яскравість досягає 400 ніт.

Монітор отримав підтримку AMD FreeSync Premium, є сертифікат TÜV Rheinland. Для розміщення на столі в комплект входить підставка, що дає змогу регулювати висоту і кут нахилу, а також повертати екран у вертикальне положення. Набір портів такий: DisplayPort 1.4 і два HDMI 2.0.

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У Китаї за монітор просять всього 1199 юанів, $165 (близько 6800 грн). Оскільки моделі китайської компанії швидко перебираються в онлайн-магазини, поява новинки на AliExpress питання часу.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі й акумулятор на цілий день роботи, а коштує він удвічі дешевше за MacBook Air.

УНІАН публікував список із 30 пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco, які цього місяця отримають HyperOS 2.1. Нова прошивка не тільки виправить відомі помилки, а й привнесе в систему масу різних поліпшень.

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