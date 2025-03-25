Xiaomi випустила антикризовий ігровий монітор із 240-герцовим 2K-екраном / фото Xiaomi

Xiaomi представила в Китаї Redmi G27Q – імовірно, найдоступніший геймерський монітор із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів і кадровою частотою 240 Гц, пише Gizmochina.

Новинка отримала 27-дюймову панель Fast IPS. У характеристиках заявляються кути огляду 178°. Час відгуку матриці становить 1 мс. Покриття колірної гами DCI-P3 вказано в 95%, а її яскравість досягає 400 ніт.

Монітор отримав підтримку AMD FreeSync Premium, є сертифікат TÜV Rheinland. Для розміщення на столі в комплект входить підставка, що дає змогу регулювати висоту і кут нахилу, а також повертати екран у вертикальне положення. Набір портів такий: DisplayPort 1.4 і два HDMI 2.0.

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У Китаї за монітор просять всього 1199 юанів, $165 (близько 6800 грн). Оскільки моделі китайської компанії швидко перебираються в онлайн-магазини, поява новинки на AliExpress питання часу.

Фото Redmi G27Q 25 березня 2025
Фото Redmi G27Q 25 березня 2025
Фото Redmi G27Q 25 березня 2025
Фото Redmi G27Q 25 березня 2025

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі й акумулятор на цілий день роботи, а коштує він удвічі дешевше за MacBook Air.

УНІАН публікував список із 30 пристроїв Xiaomi, Redmi і Poco, які цього місяця отримають HyperOS 2.1. Нова прошивка не тільки виправить відомі помилки, а й привнесе в систему масу різних поліпшень.

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