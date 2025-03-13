Компанія Xiaomi поступово завершує розгортання оболонки HyperOS 2 і 2.1 на базі Android 15 для своїх пристроїв. Найближчим часом – протягом 10 днів – оновлення прилетить для ще дев'яти моделей смартфонів брендів Xiaomi і Redmi.
У цьому списку перераховані відносно старі (за мірками Xiaomi) девайси, які досі популярні і перебувають на руках у багатьох людей. Згідно з порталом XiaomiTime, на швидке оновлення прошивки можуть розраховувати:
- Xiaomi 12S Ultra;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60E;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Xiaomi 12T;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi Civi 2.
З HyperOS 2 користувачі отримали прискорений запуск додатків, плавніші анімації, збільшений термін служби акумулятора, а також вдосконалені функції захисту конфіденційності. Також HyperOS 2 обзавелася набором ШІ-функцій Hyper AI.
Раніше Xiaomi випустила свій головний смартфон у році – 15 Ultra. У флагмана 6.73'' OLED 2K-екран, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп. Конкурувати він буде зiPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ та іншими топовими камерофонами.
Чутки з Китаю вказують на те, що наступний смартфон Xiaomi отримає рекордну батарею 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені пристрої, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.