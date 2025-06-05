Зараз усе вже гаразд – схоже, хтось просто пожартував.

У мережі розійшлася кумедна історія, що трапилася на офіційному сайті Nvidia. На короткий час у списку реальних продуктів компанії з'явилося "цегляне видання" GeForce RTX 4040 Brick Edition, пише VideoCardz.

Замість відеокарти в описі значиться справжня цегла, яка оснащена 8 гігабайтами пам'яті, однак, що цілком очікувано, позбавлена графічного процесора. Brick Edition за $0 могла б позмагатися з RTX 5060 за цією характеристикою.

Цегляна відеокарта продавалася на американській версії сайту NVIDIA. Схоже, помилку швидко помітили і виправили – зараз у відповідному лістингу немає нічого подібного, але інтернет усе пам'ятає.

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Nvidia не прокоментувала ситуацію. Фанати припустили, що це було відсилання до інтернет-мемів про шахраїв, які замінюють відеокарти цеглою, або жартів про громіздкі розміри сучасних GPU. Або ж це просто тестова заглушка, не призначена для публікації.

А тим часом оглядачі називають запуск Nvidia RTX 5000-ї серії найгіршим запуском серії відеокарт за останні 10 років. Покупці зіткнулися зі скромними поставками після запуску, фейковими рекомендованими цінами і оманливими діаграмами, які відображають продуктивність.

Раніше техноблогери застерегли геймерів від купівлі новенької GeForce RTX 5060 і звинуватили Nvidia в маніпуляції.

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