На відміну від топових представників сімейства RTX 3000 і RTX 4000, новинка вийшла відносно компактною.

Nvidia заборонила блогерам і ЗМІ ділитися результатами тестування GeForce RTX 5090, публікувати огляди або показувати геймплей до старту продажів. Але ніхто не забороняв публікувати фотографії нового флагмана.

Журналісти The Verge показали перші живі фото двослотової версії RTX 5090 Founder's Edition і моделі від партнерів. RTX 5090 FE має габарити 304×137×40 мм. Новинка менша, ніж RTX 4090 FE і 3090 FE. Їхні розміри такі: 304×137×61 мм і 336×140×61 мм.

"Практично неможливо не захоплюватись RTX 5090 Founder's Edition, де Nvidia вмістила 575 Вт графічної потужності, 21 760 ядер CUDA і 32 гігабайти VRAM GDDR7 у відеокарту завширшки лише у два слоти", – пише The Verge.

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Для порівняння вони опублікували фотографії моделі RTX 5090 від сторонніх виробників, які виявилися більш габаритними.

GeForce RTX 5090 з'явиться в продажу 30 січня. Відеокарту продаватимуть за ціною 1999 доларів. Цього ж дня для купівлі стане доступна RTX 5080. Її РРЦ – 999 доларів. RTX 5070 Ti і RTX 5070 вийдуть у лютому.

Разом із настільними відеокартами RTX 50 компанія представила і моделі для ноутбуків – усі з підтримкою технології DLSS 4 з багатокадровою генерацією. Топова RTX 5090 отримала 10 496 ядер CUDA, 24 ГБайт пам'яті GDDR7 і 256-бітну шину.

Під час презентації глава Nvidia заявила, що базова RTX 5070 за $549 буде порівнянна з RTX 4090. Пізніше з'ясувалося, що схожої продуктивності можна буде домогтися лише з DLSS 4. Та і йдеться саме про частоту кадрів, а не про якість зображення при чистій растеризації.

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