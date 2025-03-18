Зараз команда тільки пише сценарій.

Серіал за God of War, який транслюватиметься на Amazon, уже отримав замовлення на два сезони, хоча творці лише розпочали роботу над першим і поки навіть про початок зйомок не йдеться.

Про це повідомив шоураннер проєкту Рональд Д. Мур у подкасті The Sackhoff Show. Його призначили новим шоураннером наприкінці 2024 року, коли проєкт перезапустили.

Мур також бере участь у написанні сценарію, проте подробиці поки що не розкриває. Відомо лише, що серіал буде заснований на God of War 2018 року. Кастинг, найімовірніше, розпочнеться після завершення роботи над сценарієм або його основною частиною.

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Нагадаємо, що зірка серіалу "Дуже дивні справи" Фінн Вулфхард, жартома чи ні, заявив, що хотів би зіграти роль Кратоса, ну або хоча б Атрея.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися перші кадри сиквела фільму за Mortal Kombat. На них можна оцінити Карла Урбана в ролі Джонні Кейджа.

Крім того, нещодавно HBO показав фінальний трейлер другого сезону серіалу за The Last of Us. Продовження, яке вийде вже 13 квітня, також виправить одну з головних розбіжностей серіалу з оригінальними іграми, обіцяє Ніл Дракманн.

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