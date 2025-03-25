Провідні західні видання і техноблогери називають Radeon RX 9070 XT найкращою відеокартою прямо зараз для 2К-геймінгу.

Відеокарта AMD RX 9070 XT не збавляє обертів з моменту свого запуску на початку березня і щодня "розлітається як гарячі пиріжки" по всьому світу.

Mindfactory, один із найбільших роздрібних продавців у Німеччині, розповів, що AMD Radeon RX 9070 XT продається більш ніж удесятеро краще, ніж її прямий конкурент в особі Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

За поточний тиждень ритейлер реалізував 105 екземплярів даного прискорювача AMD. До них відносяться такі моделі, як XFX RX 9070 XT Quicksilver, PowerColor RX 9070 XT Hellhound і XFX RX 9070 XT Mercury Magnetic Air. А ось продажі RTX 5070 Ti за аналогічний період склали всього 10 одиниць.

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Зазначається, що це навіть менше показників помітно дорожчої GeForce RTX 5090. Її придбали 20 користувачів. Але продажам RTX 5070 Ti сильно заважає завищена ціна. Наразі ритейлер просить за такі карти не менше ніж 999 євро, тоді як вартість найдоступнішої Radeon RX 9070 XT становить 795 євро.

Radeon RX 9070 XT конкурує з RTX 5070 Ti у звичайному рендерінгу, проте в трасуванні променів помітно поступається: тут в AMD вийшов аналог RTX 4070 Ti. Хоча вона компенсує цей момент завдяки більш привабликовому ціннику.

Фахівці Tom's Hardware називали Radeon RX 9070 XT найкращою на початок березня 2025 року відеокартою для 2К-геймінгу. Побоювання викликають тільки її перспективи доступності – наразі невідомо, чи вдасться AMD наситити ринок.

Згідно з опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 83% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

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