Вчорашній реліз серії RX 9070 став одним із найуспішніших запусків за всю історію графічного підрозділу AMD.

Відеокарти AMD зараз викликають найбільший інтерес у користувачів. Моделі "червоних" користуються великим попитом і продаються набагато краще за NVIDIA GeForce. І свіжим підтвердженням цьому є топ найбільш продаваних GPU на майданчику Amazon.

Журналісти Wccftech звернули увагу, що всього за добу з моменту старту продажів, відеокарти серії Radeon RX 9070 посіли вісім рядків у топ-10 найпродаваніших на найбільшому торговому майданчику. При цьому дві інші позиції теж займають прискорювачі AMD.

Лідером продажів є Radeon RX 9070 XT з дизайном XFX MERCURY. Друге місце дісталося Radeon RX 7800 XT у виконанні GIGABYTE GAMING OC. А замикає трійку лідерів Radeon RX 9070 XT ASUS TUF GAMING OC.

Відео дня

Зі стану NVIDIA найбільшим попитом користується GeForce RTX 4060 з дизайном GIGABYTE GAMING OC. Він задовольняється лише 12-м рядком рейтингу.

Фахівці Tom's Hardware називали Radeon RX 9070 XT найкращою на початок березня 2025 року відеокартою для 2К-геймінгу. А ось GeForce RTX 5070, що конкурує з нею, абсолютно не вразила. Ба більше, техноблогери розкритикували компанію за брехливий маркетинг.

Незважаючи на це, згідно зі свіжим опитуванням Steam, відеокарти Nvidia GeForce встановлені у понад 83% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

Вас також можуть зацікавити новини: