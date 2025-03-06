На старті за Radeon 9070 XT з 16 ГБ відеопам'яті просять $599.

У мережі почали з'являтися огляди Radeon RX 9070 XT, представленої наприкінці лютого. Провідні західні видання і техноблогери залишилися дуже задоволені новинкою, а деякі навіть називають її найкращою відеокартою AMD за багато поколінь.

Radeon RX 9070 XT оснащена 16 ГБ відеопам'яті і має 256-бітну шину. Судячи з незалежних ігрових тестів, картка конкурує з RTX 5070 Ti у звичайному рендерингу, але в трасуванні променів поступається сильніше: тут у AMD вийшов аналог RTX 4070 Ti. Хоча вона компенсує цей недолік за рахунок помітно привабливішої ціни.

З точки зору внутрішньої конкуренції, Radeon RX 9070 XT майже завжди попереду. У трасуванні променів картка на 15-17% обходить Radeon RX 7900 XTX ($849), у звичайному рендерингу вона поступається попередньому флагману приблизно стільки ж, скільки і GeForce RTX 5070 Ti.

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Окремо техноблогери відзначили нову технологію масштабування FSR 4, яка перевершує FSR 3.1 у всьому. У плані якості зображення новий апскейлер AMD розташовується між DLSS 3 і DLSS 4 Transformer.

Фахівці Tom's Hardware вважають Radeon RX 9070 XT найкращою на початок березня 2025 року відеокартою для 2К-геймінгу. Побоювання викликають тільки перспективи доступності – зараз невідомо, чи вдасться AMD наситити ринок. Якщо вдасться, то у GeForce RTX 5070 Ti і GeForce RTX 5070 серйозні проблеми.

Radeon RX 9070 XT надійде в продаж 6 березня за РРЦ 599 доларів (~24 800 грн). Дешевша Radeon RX 9070 за 549 доларів показує продуктивність рівня GeForce RTX 5070.

Згідно з опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 83% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

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