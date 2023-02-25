Пристрій надійде в продаж в квітні за ціною 99 доларів, але доведеться витрачатися й на абонентську плату.

Бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, анонсував корисний аксесуар, який підключається до смартфона через Bluetooth й дозволяє відправляти та отримувати текстові повідомлення через супутникову мережу.

Девайс називається Motorola Defy Satellite і забезпечує двосторонню відправку SMS-повідомлень за допомогою фірмового застосунку Bullitt Satellite Messenger – воно доступне для iOS і Android, повідомляє портал Neowin. Можна також ділитися місцем розташування та зв'язуватися зі службами екстреної допомоги в разі потреби.

Гаджет захищений від пилу і вологи за стандартом IP68, пройшов випробування на міцність військового стандарту MIL-STD-810 і оснащений акумулятором місткістю 600 мАг – цього вистачить на кілька днів використання. Для зв'язку з супутниками Defy Satellite Link оснащений модемом MediaTek MT6825,

Пристрій надійде в продаж в квітні й буде коштувати 99 доларів (~3500 грн), але доведеться витрачатися й на абонентську плату. Послуга SOS Assist для зв'язку з екстреними службами коштує від 4,99 долара на місяць, річний тариф Essentials Messaging з 30 повідомленнями на місяць обійдеться в 149,99 долара.

У яких смартфонах, окрім Apple, є супутниковий зв'язок

Торік в презентаціях великих гравців на ринку смартфонів прозвучало щось несподіване і реально нове – підтримка супутникового зв'язку. Huawei та Apple з різницею в один день порадували анонсом перших у світі смартфонів із супутниковим зв'язком. До голосових дзвінків і можливості зайти в месенджер поки справа не дійшла, але ось викликати допомогу або повідомити про своє місцеперебування без Wi-Fi та 4G вже можна.

Пізніше цього року підтримка супутникового зв'язку з'явиться і в Android-смартфонах – причому вона дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але й обмінюватися повідомленнями. Щоправда, цю фічу отримають тільки найновіші смартфони на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2 з модемом Snapdragon X70,

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