Чат-бот відповідає на запити користувачів, використовуючи текст і зображення.

Розробник WhatsApp готують серйозне розширення можливостей свого месенджера. Скоро користувачам стане доступний чат-бот зі штучним інтелектом. Причому доступ до нього буде максимально простим.

Нововведення помітив ресурс Gizmochina у свіжій бета-версії WhatsApp. Поверх кнопки запуску чату на вкладці "Чати" тепер є нова іконка, при натисканні на яку можна швидко відкрити чати з підтримкою штучного інтелекту.

Автори WhatsApp позиціюють це нововведення як спосіб надати користувачам "швидкий, зручний і приватний спосіб отримання інформації". Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботом, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера по текстовому запиту.

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Поки чати зі штучним інтелектом доступні обмеженій групі бета-тестерів, але сам факт розгортання нововведення говорить про те, що чекати впровадження для широкого використання залишилося недовго.

Втім, коли саме відбудеться масштабний запуск, невідомо. Так чи інакше, поки функціонал на базі ШІ не пропонує жоден з популярних месенджерів.

Нагадаємо, нещодавно в WhatsApp з'явилася можливість приховати свою IP-адресу під час дзвінків. Але є нюанс: включення нових налаштувань захисту може позначитися на якості звуку,

А в кінці жовтня WhatsApp перестав працювати на багатьох Android-смартфонах. Якщо у вас Android 5.0 чи старіше, програма більше не запускатиметься. Для власників iPhone умови не змінилися – для оптимальної роботи WhatsApp їм як і раніше потрібен смартфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.

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