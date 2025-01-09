Тепер, вважає мільярдер, ШІ настав час навчати на синтетичних даних, створених самими мовними моделями.

Ілон Маск, який стояв біля витоків стартапу OpenAI, заявив, що фахівці в галузі штучного інтелекту зіткнулися з новими складнощами. За його словами, у світі закінчилися дані для навчання нейромереж, причому сталося це ще минулого року.

За оцінкою Маска, вирішити цю проблему можуть тільки синтетичні дані – особливий тип інформації, яку ШІ генерує самостійно в процесі свого навчання. Мільярдер зазначив, що з їхньою допомогою нейромережі зможуть "самі оцінювати себе і проходити цей процес самонавчання".

Проблема браку даних для навчання ШІ обговорюється не вперше. Колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер теж вважає, що майбутнє – за синтетичними даними. Він передбачив, що на відміну від нинішнього ШІ, який часто зіставляє шаблони на основі того, що модель бачила раніше, майбутні системи ШІ зможуть розв'язати проблеми крок за кроком у спосіб, що нагадує процес мислення.

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При цьому техногіганти, серед яких є OpenAI й Microsoft, вже активно використовують синтетичні дані, щоб навчати свої флагманські моделі. За оцінками аналітиків Gartner, 60% даних, що використовуються в цьому напрямку, спеціально згенерували. При цьому є ризики, що ШІ-моделі через такий підхід можуть стати більш упередженими й обмеженими, оскільки спеціально створений для навчання контент неминуче базується на вже наявних матеріалах.

Вважається, що сьогодні саме нестача даних – головна проблема, що стримує створення по-справжньому революційних моделей ШІ. Ефективність нового підходу можна буде оцінити вже в 2025 році, коли, як очікується, відбудеться реліз GPT-5, який має стати першим повноцінним штучним загальним інтелектом (AGI).

Свіже дослідження засвідчило, що чат-боти із ШІ все більше нагадують людський мозок. Зокрема, підтвердилася гіпотеза про те, що розвиваючись, текстові нейромережі не тільки працюють краще, а й набувають більше подібних рис із мозком.

Зі свого боку Ілон Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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