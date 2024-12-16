Наступне покоління великих мовних моделей буде більше схоже на самостійних помічників, упевнений дослідник.

Колишній головний науковий співробітник і співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер впевнений, що в найближчому майбутньому розробники великих мовних моделей переглянуть підхід до їхнього створення. Основний виклик, як він вважає, полягає в нестачі нових даних, пише The Verge.

Зараз ШІ-моделі навчаються на інформації, зібраній з інтернету та наданій партнерами. За оцінкою Суцкевера, інтернет, у цьому контексті, нагадує викопне паливо, як-от нафту, ресурси якої практично вичерпані.

Даних більше не буде – ми досягли піку. Нам доведеться мати справу з даними, які у нас є. Інтернет тільки один.

Найімовірніше, прикидає Суцкевер, моделі наступного покоління "будуть агентними в реальному сенсі". Хоч дослідник не дав їм визначення, зазвичай агенти розуміють як автономну систему ШІ, яка працює на системах користувачів і виконує різні завдання самостійно.

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Прикладом таких розробок є проєкт компанії Anthropic, яка вже представила першу версію свого "агента". Очікується, що OpenAI представить свою аналогічну систему на початку 2025 року.

Сам Суцкевер, який покинув OpenAI 2024 року, зараз очолює власний стартап Safe Superintelligence (SSI). Він займеться розробкою "безпечного суперінтелекту", назвавши це "найважливішою технічною проблемою нашого часу".

Нагадаємо, на початку грудня OpenAI випустила свою найпотужнішу і найдорожчу версію ChatGPT. Вона працює повільніше, ніж інші моделі, зате видає надійніші, точніші та вичерпніші відповіді, а також уміє "міркувати".

Водночас соціальна мережа X Ілона Маска відкрила безкоштовний доступ до фірмового чат-бота Grok AI для всіх користувачів.

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