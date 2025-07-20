Компанія хоче позбутися відходів і тим самим зменшити викиди СO2 в атмосферу.

Microsoft уклала велику угоду з каліфорнійським стартапом Vaulted Deep, який займеться утилізацією майже 5 мільйонів тонн органічних відходів - гною, стічних вод і залишків агропрому.

Усе це перетворять на густу рідину і закачають під землю на глибину близько 1.5 км, щоб не дати відходам розкладатися на поверхні і виділяти в атмосферу CO2 і метан.

Контракт розрахований на 12 років, і, за оцінками видання Inc., його вартість може перевищувати 1.7 мільярдів доларів. Однак сама Vaulted Deep не підтверджує цю суму.

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Гендиректор Джулія Райхельштайн, уточнює, що витрати будуть знижуватися, і реальна вартість контракту - комерційна таємниця.

Це вже не перший подібний крок з боку Microsoft. Навесні 2025 року вона підписала угоду з AtmosClear на видалення 6.75 млн тонн вуглекислого газу. Однак технологія Vaulted Deep відрізняється: замість того щоб ловити CO2 з повітря, вона запобігає його появі, ізолюючи відходи ще до початку розкладання:

"Зараз ці відходи просто звалюють на полігони, виливають у водойми або розпилюють на землю. У кожному з випадків вони гниють і перетворюються на метан і вуглекислий газ. Це прискорює кліматичну кризу, а в разі розпилення на поля ще й забруднює ґрунтові води патогенами", - пояснює Райхельштайн.

Такі контракти потрібні Microsoft, щоб компенсувати колосальні викиди від дата-центрів, особливо в умовах зростаючих інвестицій у ШІ.

Тим часом, інші компанії поступово переходять на більш екологічні способи видобутку енергії. Приміром, нещодавно Google уклав угоду з Brookfield Asset Management щодо постачання гідроелектроенергії. Компанія купуватиме електроенергію за 20-річними контрактами на загальну суму 3 мільярди доларів.

Раніше ми розповідали, що Business Insider назвав рівень зарплат у Microsoft. Ті, хто задіяні в розробці технологій штучного інтелекту, заробляють помітно більше за інших.

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