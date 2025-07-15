Галузь потребує величезних обсягів чистої електроенергії для обслуговування штучного інтелекту та хмарних обчислень.

Технологічний гігант Google уклав угоду з канадською компанією Brookfield Asset Management щодо постачання гідроелектроенергії у США. Це найбільша у світі корпоративна угода на постачання чистої енергії для гідроелектростанцій, пише Reuters.

Компанія Google купуватиме електроенергію за 20-річними контрактами на загальну суму 3 млрд доларів. Техногігант також інвестує 25 млрд доларів у дата-центри в Пенсільванії та сусідніх штатах протягом наступних двох років.

Зазначається, що технологічна галузь потребує величезних обсягів чистої електроенергії для живлення дата-центрів, які необхідні для штучного інтелекту та хмарних обчислень. Наразі в США спостерігається рекордний рівень споживання електроенергії.

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Очікується, що президент компанії Alphabet Рут Порат обговорить цю новину на саміті зі штучного інтелекту в Піттсбурзі, де також має взяти участь президент США Дональд Трамп. Там планується оголошення 70 млрд доларів інвестицій у сферу штучного інтелекту та енергетики.

Google - останні новини

У травні стало відомо, що компанія Google вперше за майже десять років оновила свій культовий логотип "G". Нова версія одразу з'явилася в додатку Google на iOS і смартфонах Pixel.

Раніше повідомлялося, що дослідники лабораторії Google DeepMind створили модель штучного інтелекту, яка дасть змогу спілкуватися з дельфінами.

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