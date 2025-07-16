Роботу втратили понад 200 осіб.

Розробник Candy Crush Saga опинився в центрі хвилі масових скорочень, оголошених Microsoft у липні. Як повідомляє Mobilegamer.biz, під звільнення в студії King потрапили понад 200 осіб, зокрема левел-дизайнери, UX-фахівці та наративні копірайтери.

Також джерела стверджують, що частину звільнених співробітників замінять інструментами на базі штучного інтелекту. Зокрема тих, хто в останні місяці якраз і розробляв ШІ для прискорення виробництва.

Один зі співрозмовників видання назвав те, що відбувається, "огидним", заявивши, що майже весь відділ левел-дизайну розформовано, незважаючи на ключову роль цих співробітників у навчанні нейромереж.

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У компанії і до цього спостерігався низький моральний дух, але обіцянки керівництва поліпшити обстановку не дали результатів. Після новин про звільнення, за словами працівників, ситуація тільки погіршилася.

Деякі навіть запевняють, що HR-відділ цілеспрямовано позбувається тих, хто відкрито висловлював невдоволення, зокрема на внутрішніх опитуваннях.

King пояснює те, що відбувається, необхідністю скоротити надлишкові ланки і прискорити процеси розробки. Однак на думку самих співробітників, це лише прикриття для подальшої автоматизації.

Так, нещодавно провідний розробник графічного відділу Xbox Майк Матсел опублікував пост про пошук нових співробітників, супроводивши запис кривим нейроартом із дівчиною, яка працює за монітором, у якого екран зі зворотного боку.

Крім того, продюсер Xbox порадив звільненим працівникам спілкуватися з ШІ. Розробник навіть запропонував варіанти промтів, але швидко видалив пост через критику.

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