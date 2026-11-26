Новий власник отримає право безперешкодно передавати третім особам відверті листування та розмови користувачів із ШІ-терапевтами.

Коаліція з 42 генеральних прокурорів США намагається заблокувати продаж платформи Character.ai та величезного масиву даних користувачів, включаючи архіви розмов понад 21 мільйона користувачів, серед яких понад 2 млн неповнолітніх. Про це пише Gizmodo.

Заснований майже п’ять років тому стартап Character.ai дозволяє створювати індивідуальних віртуальних ШІ-компаньйонів, багато з яких засновані на образах знаменитостей або відомих вигаданих персонажів. Платформа опинилася в центрі скандалів у 2024 році, коли мешканка Флориди подала на неї до суду, звинувативши сервіс у доведенні до самогубства її 14-річного сина.

За цим послідували й інші позови – зокрема, від генерального прокурора штату Кентуккі, де стверджувалося, що ШІ підштовхував користувачів до самоушкодження, голодування та самогубства. Подробиці цих звинувачень були оприлюднені в судових документах минулого місяця.

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У квітні 2025 року організація Common Sense Media спільно з лабораторією психічного здоров’я Стенфордської медичної школи опублікувала звіт про ризики, пов’язані з ШІ-компаньйонами, і рекомендувала заборонити їх використання для неповнолітніх. Пізніше того ж року Character.ai запровадила обмеження для підлітків, скоротивши час користування платформою до однієї години на день та посиливши перевірку віку.

У жовтні 2026 року компанія подала заяву про банкрутство, посилаючись на "серйозні юридичні, регуляторні та операційні труднощі". На тлі цього корпорація Disney – яка раніше вимагала від стартапу припинити використання своїх персонажів, захищених авторським правом, – найняла генерального директора Character.ai Карандіпа Ананда на посаду свого першого в історії технічного директора (CTO) та запропонувала роботу майже 70 колишнім співробітникам компанії.

Крім того, Disney запропонувала 20 мільйонів доларів за неексклюзивну ліцензію на інтелектуальну власність стартапу. Ця угода поки що не схвалена судом і також викликає заперечення з боку прокурорів, хоча, за наявними даними, вона не передбачає передачу особистих даних та чатів.

Однак найбільше занепокоєння у влади викликає саме аукціон з продажу самої платформи та бази даних. Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта назвав заплановану угоду "обурливою", підкресливши, що фінансовий крах компанії не дає права торгувати чужою приватністю. Влада вимагає зупинити передачу бази даних або, як мінімум, вилучити з неї дитячі профілі та особисті розмови.

За даними The Wall Street Journal, єдиним відомим претендентом на купівлю стала фірма Smirks and Pangs Acquisition, яку зареєстрували в штаті Делавер лише за день до вибору основного покупця. За умовами договору вона отримає право ігнорувати прохання видалити листування та зможе перепродавати їх кому завгодно.

Раніше вчені виявили, що ChatGPT складає психологічний профіль кожного користувача. У сучасному цифровому світі персоналізація давно стала звичним явищем, але пам’ять чат-ботів виводить цей механізм на новий рівень.

УНІАН уже писав, що компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту, готуються до масштабної катастрофи, яка може статися вже найближчі 6 місяців. Як базовий сценарій розглядають велику кібератаку, яка може порушити роботу банків, інтернету або навіть систем електропостачання.

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