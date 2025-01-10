Водночас попит на фахівців зі знанням штучного інтелекту стрімко зростає.

41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність персоналу до 2030 року через автоматизацію завдань за допомогою ШІ. Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження Всесвітнього економічного форуму (WEF).

Із сотень великих компаній, опитаних по всьому світу, 77% також заявили, що мають намір перенавчати своїх нинішніх співробітників у найближчі 5 років, щоб вони могли працювати пліч-о-пліч із новими технологіями. При цьому, на відміну від доповіді 2023 року, цьогоріч WEF не стверджує, що ШІ "позитивно позначиться" на кількості робочих місць.

Водночас попит на фахівців зі знанням штучного інтелекту стрімко зростає: 70 відсотків компаній шукають працівників для розроблення ШІ-інструментів, а 62% – фахівців для ефективної взаємодії з технологіями.

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Роботодавці очікують, що найближчими роками кількість працівників поштових службовців, виконавчих секретарів та спеціалістів із розрахунку заробітної плати скорочуватиметься найшвидше, чи то через популярність ШІ, чи то через інші тенденції. Графічні дизайнери і юрисконсультанти теж у зоні ризику автоматизації.

Доповідь WEF підкреслює, що ключовий вплив ШІ, можливо, буде в "посиленні" людських навичок, а не в їхній заміні. Однак багато працівників уже були замінені ШІ. Так, наприклад, TikTok масово звільняє модераторів і замінює їх штучним інтелектом.

Своєю чергою очільник OpenAI зазначає, що розвиток технологій відбувається настільки швидко, що поява перших ШІ-агентів на робочих місцях відбудеться вже цього року. І це може мати як позитивні, так і негативні наслідки.

Останнім часом у сфері ШІ відбулося чимало важливих заяв: глава OpenAI повідомив про готовність компанії створити "суперінтелект", а науковці Google кажуть, що навчилися копіювати особистість людини всього за 2 години.

Зі свого боку Ілон Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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