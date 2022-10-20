Компанія Oppo у співпраці з NBO представили лімітовану версію смартфона Reno8 Pro у стилі "Дім Дракона", який є приквелом до серіалу "Гра престолів".
Насамперед девайс виділяється великою чорною коробкою з малюнком луски, всередині якого, окрім самого смартфона, можна знайти багато чого цікавого.
В набір входять:
- тримач у формі дракона, який кріпиться на задню панель смартфона;
- інструмент для вилучення лотка SIM-карт, виконаний у формі вогнедишного звіра;
- дармовис з гербом будинку Таргарієнів;
- Золоте "драконівське" яйце;
- лист від короля Візеріса I Таргарієна, написаний "від руки".
На додаток покупці отримують тематичний чохол, стилізований під лускату шкіру дракона Балеріона, також відомого під прізвиськом "Чорний Жах",
Технічно апарат нічим не відрізняється від звичайної версії. У нього 6.7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц, фронтальна камера 8 Мп, чіп Dimensity 8100-MAX і акумулятор 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт. На тильній стороні три камери: 50, 8 і 2 Мп.
Скільки така модифікація буде коштувати та коли вийде, поки не повідомляється. Додамо, що стандартна версія Reno8 Pro на старті продажів коштувала $689.
"Дім Дракона": що потрібно знати про серіал
Серіал, знятий на основі книги Джорджа Мартіна "Вогонь і Кров", є приквелом популярного серіалу "Гра престолів" і розповідає про розквіт будинку Таргарієнів – за 200 років до подій основного серіалу.
Перший сезон отримав вельми позитивні відгуки: на IMDb у нього оцінка 8.6 балів з 10, на Rotten Tomatoes – 86% схвалення від критиків і 84% від широкої аудиторії. Наразі HBO планує завершити історію за три-чотири сезони.