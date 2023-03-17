Redmi 12C-кращий бюджетний смартфон для покупки в 2023 році / Фото Redmi

У 2023 році смартфони-флагмани будуть стояти дорожче, ніж будь-коли. Але можна купити апарат, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150 або 5,5 тисячі в гривнях. Фахівці Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні пару років.

До списку потрапили моделі від Redmi, Moto, Realme та OnePlus. Показово, що пристроїв Xiaomi в ньому немає, зате є Blackview, яка спеціалізується на випуску "невбивних" смартфонів.

  • Найкращим смартфоном на сьогодні вартістю до $150 назвали Redmi 12C – це новий "народний" улюбленець з великим 6,71 дюймовим екраном, процесором MediaTek Helio G85 і основною камерою на 50 Мп. Також він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг.

  • За ним слідує Moto G31, який вийшов ще восени 2021 року. Попри статус "бюджетника", смартфон може похвалитися екраном OLED і топовим як для своєї ціни набором камер: 50+8+12. 

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  • Замикає топ-3 бюджетних смартфонів Realme Narzo 50A Prime з основною камерою на 50 Мп і досить великим екраном IPS на 6,6 дюйма. В основній камері також присутній монохромний датчик зображення, що дуже непогано для цього сегмента.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися пристрої OnePlus і Blackview. OnePlus Nord N20 SE отримав екран 6,5 дюйма, швидку зарядку 33 Вт і стереодинаміки. Щодо Blackview А85, то окрім "захищеності", у апарата сучасний дизайн, камера на 50 Мп і екран 90 Гц.

фото Blackview

Раніше УНІАН розповідав про "бюджетник" від Tecno з великим 6,8-дюймовим екраном і батареєю на 5000 мАг. Також новинка може похвалитися скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.

Якщо ви в пошуках недорого смартфона для фото і відео, портал Gizchina відібрав десятку смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який в плані фото не поступається дорогим флагманам.

Згідно зі статистикою на 2023 рік, найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9А, на другому місці – iPhone 11. Що показово, вся десятка складається виключно з Redmі та Айфноів.

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