У список потрапили моделі від Redmi, Moto, Realme, OnePlus, а також Blackview.

У 2023 році смартфони-флагмани будуть стояти дорожче, ніж будь-коли. Але можна купити апарат, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150 або 5,5 тисячі в гривнях. Фахівці Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні пару років.

До списку потрапили моделі від Redmi, Moto, Realme та OnePlus. Показово, що пристроїв Xiaomi в ньому немає, зате є Blackview, яка спеціалізується на випуску "невбивних" смартфонів.

Найкращим смартфоном на сьогодні вартістю до $150 назвали Redmi 12C – це новий "народний" улюбленець з великим 6,71 дюймовим екраном, процесором MediaTek Helio G85 і основною камерою на 50 Мп. Також він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг.

За ним слідує Moto G31, який вийшов ще восени 2021 року. Попри статус "бюджетника", смартфон може похвалитися екраном OLED і топовим як для своєї ціни набором камер: 50+8+12. Відео дня

Замикає топ-3 бюджетних смартфонів Realme Narzo 50A Prime з основною камерою на 50 Мп і досить великим екраном IPS на 6,6 дюйма. В основній камері також присутній монохромний датчик зображення, що дуже непогано для цього сегмента.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися пристрої OnePlus і Blackview. OnePlus Nord N20 SE отримав екран 6,5 дюйма, швидку зарядку 33 Вт і стереодинаміки. Щодо Blackview А85, то окрім "захищеності", у апарата сучасний дизайн, камера на 50 Мп і екран 90 Гц.

Раніше УНІАН розповідав про "бюджетник" від Tecno з великим 6,8-дюймовим екраном і батареєю на 5000 мАг. Також новинка може похвалитися скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.

Якщо ви в пошуках недорого смартфона для фото і відео, портал Gizchina відібрав десятку смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн. На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який в плані фото не поступається дорогим флагманам.

Згідно зі статистикою на 2023 рік, найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9А, на другому місці – iPhone 11. Що показово, вся десятка складається виключно з Redmі та Айфноів.

Вас також можуть зацікавити новини: