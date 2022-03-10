Кожен українець може допомогти нашій армії виявити місце перебування російських військ в Україні.

В Україні з'явився чат-бот "єВорог", який допоможе людям, які побачили окупанта, проте не знають, що робити. Українці зможуть допомогти нашій армії виявити місце перебування російських військ, які вторглися на наші території.

Про це повідомляється в Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Новий чат-бот "єВорог" працює у Telegram. Для того, щоб передати інформацію про окупантів, їх потрібно сфотографувати або зняти на відео. Головне пам'ятати про безпеку та залишитися непоміченим.

Як відправити інформацію у чат-бот: інструкція від Мінцифри

Знайдіть у Telegram чат-бот @evorog_bot

Натисніть "Авторизуватися" та підтвердьте особу через застосунок "Дія". Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію та щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео;

Оберіть, що саме ви бачили — техніку чи окупантів;

Надішліть фото- чи відеопідтвердження;

Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога;

Опишіть подробиці того, що побачили.

Надіслана інформація буде перевірена, після чого її відправлять до ЗСУ. Завдяки фото й відео з окупантами наша армія зможе ще краще бачити переміщення ворога в реальному часі та швидко його знешкодити.

Раніше УНІАН вже повідомляв про 10 корисних чат-ботів, які повинні бути у кожного українця, бо вони допоможуть під час війни.

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