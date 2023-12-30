Як запевняє виробник, акумулятор смартфона не "помре" навіть після чотирьох років використання.

У Китаї відбулася прем'єра смартфона-"середняка" Honor X50 Pro. Головною його фішкою стало застосування особливої технології, що запобігає надмірному зносу акумулятора.

За словами виробника, акумулятор "зноситься" менше ніж на 80% за чотири роки використання. Тобто навіть після чотирьох років з батареєю все повинно бути добре. А сама батарея на 5800 мАг забезпечує автономність в середньому два дні від одного заряду.

У плані інших характеристик, Honor X50 Pro – звичайний середняк:

Екран OLED на 6,78 дюйма з роздільною здатністю 2652×1200 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Заявлено ШІМ з частотою 1920 Гц.

Snapdragon 8+ Gen 1 і 12 ГБ оперативної пам'яті – апаратна основа.

Швидка зарядкою потужністю 35 Вт – від 0 до 100% батарея заряджається за годину.

Набір камер: основна на 108 Мп (1/1,67 дюйма, f/1,75), макро 2 Мп і селфі 8 Мп.

Корпус, покритий матовим склом, має товщину всього 7,98 мм, важить пристрій 192 грами. Телефон працює на MagicOS 7.2 (Android 13), є модуль NFC для оплати, стереодинаміки, слот для двох SIM-карт і сканер відбитків пальців.

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Honor X50 Pro надійде в продаж у Китаї 4 січня 2024 року. Вартість єдиної версії 12 + 256 ГБ складе 2799 юанів (~15 000 грн).

Раніше стало відомо, що в лінійці iPhone 14 і iPhone 15 встановлено дешеві китайські акумулятори – вони призначені всього для 600 циклів зарядки. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї менше ніж за рік впав нижче 90%.

Якщо вірити чуткам, в новій лінійці iPhone 16 інженери Apple перейдуть на багатошарові акумулятори, що, своєю чергою, істотно вплине на збільшення ємності і терміну служби.

Раніше на ринку вийшов унікальний смартфон з батареєю на 22000 мАг. Як запевняє виробник, він здатний працювати в режимі очікування до 1.5 місяця, а при активному використанні заряду вистачить на тиждень.

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