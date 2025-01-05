Додаток "Камера" запускається не з першого разу, а ліхтарик може вмикатися по 10 секунд.

У середині грудня Apple випустила оновлення iOS 18.2 для iPhone. Крім нових функцій Apple Intelligence, прошивка відзначилася парочкою неприємних багів.

Як пише портал WCCFTech, власники пристроїв, які оновили iOS до версії 18.2, зіткнулися з двома проблемами: смартфон відмовляється запускати камеру з першого разу, а ліхтарик вмикається з помітною затримкою. Така поведінка зачіпає різні моделі iPhone.

Користувачі iPhone відзначають, що під час першого запуску застосунку "Камера" з'являється чорний екран. Щоб виправити ситуацію, застосунок доводиться закривати і відкривати заново 2-3 рази, аби він "ожив". Аналогічна проблема помічена і в сторонніх аппах з доступом до камери, зокрема, Snapchat.

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Схожа проблема з ліхтариком: під час спроби ввімкнути його через екран блокування або пункт управління затримка може досягати 5-10 секунд. У той час як до оновлення він вмикався миттєво.

Apple коментарів не дає, але чекаємо виправлення проблем у проміжному апдейті iOS 18.2.1.

До речі, раніше власники iPhone 15 Pro/Pro Max, які оновилися до iOS 18.2, скаржилися на перегрів смартфонів під час використання генеративного ШІ Apple Intelligence. При цьому у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

Тим часом користувачі Telegram на iPhone скаржилися на перегрів батареї і швидку втрату заряду. Цю проблему виправили у свіжому оновленні, але відразу ж після неї з'явилася інша – зламалося відтворення відео в "Історіях", через що відтворюється тільки звук.

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