Вона ввімкнена за замовчуванням у тих, хто оновився до iOS 18. і може поставити особисті дані під загрозу.

З виходом iOS 18 Apple додала до додатка "Фото" опцію "Розширений візуальний пошук", яка автоматично розпізнає місця на зображеннях за допомогою штучного інтелекту. Вона увімкнена за замовчуванням на всіх телефонах, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності.

Американський IT-експерт і розробник додатків Джефф Джонсон у своєму блозі попередив, що нововведення може бути потенційно небезпечним для користувачів. Річ у тім, що функція надсилає фото на сервери Apple для аналізу, щоб визначити їхній вміст і дати користувачеві підказку та довідку щодо об'єкта.

За словами фахівця, достатньо однієї програмної помилки, щоб особисті дані користувачів iPhone опинилися під загрозою. Навіть попри те, що Apple заявляє про шифрування переданих даних. З цієї причини нововведення слід відключити, щоб убезпечити себе.

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Щоб знайти і деактивувати функцію , потрібно перейти в "Параметри" → "Програми" → "Фотографії" → "Удосконалений візуальний пошук".

Наостанок IT-фахівець назвав брехнею старий рекламний слоган Apple, у якому йдеться "Те, що відбувається на вашому iPhone, залишається на вашому iPhone". Джонсон заявляє, що активуючи опцію без дозволу, Apple не поважає користувачів та їхні уподобання.

Нагадаємо, у свіжому оновленні Telegram для iOS 18 було виправлено баг із перегрівом і швидкою втратою заряду iPhone. Втім, фахівці виявили вже іншу проблему – в оновленні зламано відтворення відео в Сторіс, через що програється тільки звук.

Раніше користувачі iPhone 15 Pro/15 Pro Max, які оновилися до iOS 18.2, скаржилися на перегрів телефонів під час використання генеративного ШІ Apple Intelligence. При цьому у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

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