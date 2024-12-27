Власників iPhone та iPad закликали терміново оновити свій Telegram

Свіже оновлення виправляє проблеми з перегрівом і швидким розрядженням батареї.

Розробники Telegram випустили оновлену версію додатка для iOS під номером 11.5.3, який покликаний виправити проблеми, що виникли у користувачів месенджера раніше.

Нагадаємо, минулого тижня користувачі месенджера почали масово скаржитися на перегрів акумулятора і швидку втрату заряду. Причому з проблемою стикаються люди незалежно від їхньої моделі iPhone. Тепер цю поведінку усунули.

Крім перегріву, у версії 11.5.3 також виправили зупинку відтворення анімацій емодзі та стікерів при вимкненому режимі економії енергії. Однак фахівці виявили вже іншу проблему – в оновленні зламано відтворення відео в "Історіях", через що програється тільки звук.

Відео дня

Оновлений Telegram 11.5.3 вже доступний для встановлення – щоб "охолодити" свій месенджер, потрібно оновитися до актуальної версії App Store.

Раніше користувачі iPhone 15 Pro/15 Pro Max, які оновилися до iOS 18.2, скаржилися на перегрів пристроїв під час використання генеративного ШІ Apple Intelligence. При цьому у власників iPhone 16 ШІ-функції проблем не викликають.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". До того ж, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме відповідним органам влади IP-адреси та номери телефонів порушників.

Вас також можуть зацікавити новини: