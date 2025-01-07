Час оновити iOS: Apple випустила термінове оновлення для своїх смартфонів

Апдейт спрямований на усунення багів і помилок, виявлених у фінальному релізі iOS 18.2.

Apple випустила перше оновлення для iPhone і iPad у 2025 році. Щодо функцій, то тут нічого нового немає – оновлення сфокусоване на усуненні багів і помилок, і підвищенні плавності/стабільності роботи.

Зокрема, оновлення iOS 18.2.1 виправляє проблеми з сенсором на iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, а також дивні баги в роботі камери і ліхтарика на інших сумісних моделях.

Оновлення вже вийшло і важить близько 300 Мб. Перевірити актуальність ПЗ можна в налаштуваннях. Якщо вам не надійшла пропозиція оновитися, то почекайте кілька днів, або перевірте актуальність вашого пристрою.

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Оновлення доступне тільки для айфонів, починаючи від XR, а також iPhone SE другого і третього покоління.

Більше оновлення, iOS 18.3, очікується наприкінці січня 2025 року, але в ньому теж не з'явиться нових функцій. Їх приберегли для iOS 18.4, яка вийде навесні. Наприклад, у ній з'явиться анонсована ще на WWDC 2024 поліпшена Siri.

Передбачається, що всі iPhone з підтримкою iOS 18 зможуть оновитися і до iOS 19. Таким чином, апдейт отримуватимуть, зокрема, iPhone XS, XS Max і XR, які вийшли у 2018 році. З планшетами ситуація майже така сама: iPadOS 19 отримають усі актуальні на сьогодні iPad, крім iPad 7-го покоління.

iOS 19 мають представити в червні 2025 року. Своєю чергою Google планує випустити Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.

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