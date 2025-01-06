Новий компактний iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, але Apple все ще продовжує розвивати лінійку iPhone SE.

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг iPhone і iPad з найбільшим рівнем задоволеності. Він складається з оглядкою не на тести, а наскільки власник такого девайса задоволений ним і хоче користуватися далі. Рейтинг складається на основі відгуків китайських користувачів.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то лідером симпатій став iPhone 12 mini, випущений у 2020 році. Ним задоволені 95,98% користувачів. Один із головних плюсів моделі сьогодні – компактні розміри та 5,4-дюймовий OLED-дисплей. Нагадаємо, Apple поховала лінійку компактних смартфонів лише через два покоління.

Ще один улюбленець користувачів – раритетний iPhone SE (2020), який посідає 5 місце в загальному рейтингу. Це непоганий компромісний апарат, практично топ за свої гроші, який обожнюють за класичний дизайн, компактні габарити, зручну кнопку з Touch ID і доступний цінник.

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На першому місці в списку улюблених Apple-пристроїв розташувався 10,5-дюймовий iPad Pro 2. Просунутий планшет вийшов ще в 2017 році, але люди продовжують ним користуватися. На третьому місці, поступившись iPhone 12 mini, розмістився iPad 5.

Новий компактний iPhone Mini ми вже навряд чи колись побачимо, а от на весну 2025 року Apple підготувала прем'єру нового покоління "бюджетних" iPhone SE. Однак називатися він буде iPhone 16E.

Водночас у рейтингу Android-смартфонів, які зібрали найбільшу кількість позитивних відгуків покупців, лідирують топові флагмани Huawei та складані моделі.

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