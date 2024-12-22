Очікується, що iOS 19 будуть підтримувати всі смартфони з підтримкою iOS 18.

До щорічної конференції WWDC, на якій Apple традиційно анонсує нові версії операційних систем, залишилося близько півроку. У редакції iPhoneSoft поділилися інсайдом про сумісність iPhone і iPad з iOS 19 і iPadOS 19.

Якщо вірити списку, то всі iPhone з підтримкою iOS 18 оновляться до iOS 19. Таким чином, апдейт отримують, зокрема, iPhone XS, XS Max і XR, які вийшли в 2018 році. Ось повний список майбутніх володарів iOS 19:

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro/Pro Max.

З планшетами ситуація майже аналогічна: iPadOS 19 отримають усі актуальні на сьогодні iPad, крім iPad сьомого покоління на процесорі Apple A10 Fusion, який був випущений у 2019 році.

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При цьому деякі пристрої отримають обмежений функціонал. Найімовірніше, нові функції Apple Intelligence в iOS 19 продовжать отримувати тільки iPhone 15 Pro/Pro Max і новіше та iPad із чипами Apple M1 (і новіше).

Поки не ясно, чим буде дивувати iOS 19. Авторитетний інсайдер Марк Гурман розповідав, що Siri в iOS 19 стане повноцінним конкурентом ChatGPT. Голосовий асистент вестиме діалог із користувачами, "подібно до живої людини".

iOS 19 мають представити в червні 2025 року. Водночас Google планує випустити Android 16 набагато раніше, ніж вийшла Android 15 і попередні версії. Наступного року користувачам не доведеться чекати настання осені: нова ОС вийде вже в другому кварталі (квітні-червні) 2025 року.

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