Нова OC вже проходить фазу бета-тестування і у всіх подробицях буде представлена разом із серією Xiaomi 16.

На просторах інтернету з'явився список смартфонів Xiaomi, які першими оновляться до HyperOS 3 на базі Android 16. Нова операційка вже проходить фазу бета-тестування і у всіх подробицях буде представлена разом із серією Xiaomi 16.

З коробки нову систему якраз отримають нові флагмани Xiaomi, які мають бути представлені не пізніше жовтня. Також на старті розгортання ОС з'явиться як мінімум на семи вже випущених моделях виробника, пише XiaomiTime.

10 смартфонів Xiaomi, які першими отримають HyperOS 3:

Xiaomi 16;

Xiaomi 16 Pro;

Xiaomi 16 Pro Max;

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi К80 Ultra.

На цей момент Xiaomi підтвердила оновлення до HyperOS 3 для більш ніж 69 своїх пристроїв. Через якийсь час черга дійде до апаратів серій Xiaomi 14 і 13, а також Redmi Note 14, 13 і моделей POCO.

Відео дня

Згідно з попередніми витоками, Xiaomi скопіює "скляний" дизайн Apple для своєї ОС. За ранніми враженнями, читабельність і навігація у неї набагато кращі, ніж у iOS 26.

10 червня компанія Google випустила стабільну версію Android 16 з наймасштабнішим редизайном за останні кілька років. Відразу після виходу оновлення стало доступним власникам смартфонів Pixel, починаючи з Pixel 6.

Пристрої інших виробників почнуть отримувати оновлення з фірмовою оболонкою найближчими місяцями. УНІАН зібрав усі девайси, які точно отримують свіжу версію Android, включно з Samsung, Realme, OnePlus та інших брендів.

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