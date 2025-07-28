Xiaomi випустила один зі своїх найкращих смартфонів за співвідношенням 'ціна-параметри'

Redmi Note 14 SE оснастили майже флагманським екраном, камерою Sony і швидкою зарядкою.

Xiaomi вивела на ринок новий смартфон від свого суббренду Redmi – Note 14 SE 5G. Виробник позиціює новинку як ідеальне рішення, виходячи зі співвідношення ціни й характеристик, пише GizmoChina.

Спереду у нього 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з FHD+ роздільною здатністю, піковою яскравістю 2100 ніт і підвищеною частотою оновлення 120 Герц. У компанії кажуть, що це "найплавніший" і "найяскравіший" дисплей у своєму ціновому сегменті.

За продуктивність відповідає доволі потужний чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra з відмінною енергоефективністю та підтримкою 5G. Пристрій отримав 128 гігабайтів постійної пам'яті (є можливість розширити обсяг сховища за допомогою MicroSD) і 6 ГБ оперативки.

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Автономність забезпечує акумулятор на 5100 мАг, потужність зарядки – 45 Вт. Прямо як у флагманського Samsung Galaxy S25 Ultra. Основна камера представлена трьома датчиками: 50-мегапіксельним Sony LYT-600, 8- і 2-мегапіксельними.

Ще у смартфона при собі два стереодинаміки з Dolby Atmos, підекранний сканер відбитків пальців, стандартний роз'єм для навушників і захист IP64. Важить смартфон 190 г, габарити – 162,4×75,7×7,99 мм.

Першою країною, де стартували продаж Redmi Note 14 SE, стала Індія. Там його оцінили в 14000 рупій (~$160, 6500 грн). У плані колірного оформлення можна буде вибрати між білим, чорним, а також особливим темно-червоним кольором.

Раніше Xiaomi оголосила про припинення підтримки 9 популярних смартфонів. Ці девайси досягли кінця свого життєвого циклу і перестануть отримувати оновлення та патчі безпеки.

Наразі Xiaomi активно працює над Android 16, втім, офіційна дорожня карта з розгортання HyperOS 3 ще не опублікована. Втім, уже відомо, які смартфони точно залишаться без нової ОС.

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