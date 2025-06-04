У месенджері з'явилася можливість редагувати голосові повідомлення, а також писати в особисті каналам.

У Telegram вийшло нове велике оновлення, яке привнесло в месенджер безліч нових функцій і торкнулося голосових повідомлень, опитувань, інтерфейсу та багато іншого.

Одне з нововведень - можливість писати особисті повідомлення каналам. Тепер підписники можуть зв'язатися з адмінами, не маючи їхніх контактів. Кнопка з іконкою чату з'явиться внизу каналу, якщо власник увімкне цю опцію в налаштуваннях. Усі вхідні повідомлення відображатимуться окремо від звичайних листувань, а адмін зможе навіть встановити плату зірочками за кожне повідомлення.

Іншим важливим апдейтом став редактор голосових повідомлень. Telegram нарешті додав можливість обрізати їх, якщо раптом на останніх секундах запису щось пішло не так. Досить натиснути на кнопку паузи, вирізати потрібний фрагмент за допомогою повзунків і дозаписати його заново.

Відео дня

З'явився і новий варіант інтерфейсу для груп із гілками: тепер доступний формат із вкладками зверху, а не збоку, як це є за замовчуванням.

До того ж, Telegram поліпшив надсилання фото. За замовчуванням месенджер стискає зображення, але тепер доступне ручне надсилання в HD-якості. Під час редагування фото досить натиснути на значок SD або вибрати "Відправити у високій якості" при прикріпленні файлу.

Власникам iPhone додали можливість надсилання медіа зі сторонніх додатків безпосередньо в редактор історій Telegram через кнопку поділитися.

І наостанок: в опитуваннях тепер можна вказувати до 12 варіантів відповідей, а самі опитування зберігати в обране для швидкого доступу.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск заплатив Telegram 300 мільйонів доларів за інтеграцію його ШІ Grok у месенджер, але незабаром сам мільярдер заявив, що безпосередню угоду ще не підписано.

Вас також можуть зацікавити новини: