Хоча прямих вагомих доказів співпраці адміністраціії Telegram з російським режимом немає, українські спецслужби вважають месенджер потенційно небезпечним.

На особистому смартфоні президента Володимира Зеленського немає месенджера Telegram. Про небезпеку цього застосунку очільника держави попередили ще до повномасштабного російського вторгнення, пише The New York Times.

"З міркувань безпеки президент України Володимир Зеленський, який регулярно розміщує новини про війну для своїх понад 700 000 підписників у Telegram, не користується додатком на своєму особистому телефоні", – пише газета із посиланням на українського чиновника у секторі кібербезпеки.

Останніми місяцями українських чиновників усе більше непокоїть те, що Telegram набув такого розповсюдження в українському інформаційному просторі. Зокрема зазначається, що ворог активно використовує його для дезінформації та шпигунства, наприклад, для збору розввідданих під час ракетних ударів.

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Через це ще у вересні українським військовим, урядовцям і тим, хто працює на об’єктах критичної інфраструктури, наказали обмежити використання програми на робочих телефонах. Деякі високопосадовці пропонують піти далі і посилити контроль над Telegram, зокрема зимусити великі анонімні канали розкрити інформацію про себе.

Однак більш рішуча боротьба з цією платформою для України буде нелегкою. Згідно з нещодавнім опитуванням, приблизно 70% українців використовують Telegram як основне джерело новин.

"Коли виють сирени повітряної тривоги і ракети падають на українські міста, люди стікаються в групи Telegram, щоб отримати оновлення в режимі реального часу. Через додаток уряд транслює офіційні повідомлення та збирає розвіддані на окупованих Росією територіях", – зазначає NYT.

Керівник української розвідки Кирило Буданов публічно попереджав про загрози Telegram, але сказав, що не вважає потрібним взагалі заблокувати додаток. Він закликав скасувати анонімність для адміністраторів великих каналів.

Останні скандали довкола Telegram

Як писав УНІАН, наприкінці серпня у Франції був заарештований основний творець і власник Telegram Павло Дуров. Ця новина спричинила певний переполох і в Росії, і в Україні, оскільки в обох країнах месенджер набув широкого розповсюдження і став ледь не головним засобом комунікації.

При цьому в самій Україні не стихають дискусії про те, чи не варто заборонити Telegram взагалі, оскільки довіри до нього немає. Очільник парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв обурювався, що противники заборони стали на захист інформаційної "помийки".

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