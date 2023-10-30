Оновлення вже доступне на iPhone і на Android, а для комп'ютерів і ноутбуків його випустять протягом тижня.

Поки месенджер WhatsApp продовжує копіювати функціонал Telegram, останній отримує нові нововведення та зміни. Нещодавно телеграм оновився до версії 10.2 – частина функцій стосується Premium-користувачів, але є дещо і для всіх.

Найцікавішою фічею цього апдейта стала можливість цитувати фрагменти будь-якого повідомлення, роблячи свої відповіді на 100% точними – при переході з відповіді цитований текст підсвічується. Для цього лише потрібно виділити частину повідомлення і вибрати пункт "Цитувати".

Крім того, відтепер можна оформити будь-який текст у вигляді цитати, а одне повідомлення може містити кілька таких фрагментів.

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Якщо вставляєте в повідомлення посилання, можна налаштувати попередній перегляд: розмістити текст над або під текстом, а також змінити розмір фото. І найголовніше – нарешті можна вибрати, до якого посилання в повідомленні прикріпити прев'ю.

Ну а ті, у кого є Premium, можуть вибрати собі персональний колір або комбінацію з декількох кольорів. Це змінить колір вашого імені у всіх групах, а також кольори усіх посилань, які ви надсилаєте, і відповідей на ваші повідомлення.

З інших нововведень Telegram 10.2: в "сторіс" з'явилося перемотування вперед або назад, настроюваний спалах при зйомці відео на фронтальну камеру, а також новий спосіб форматування тексту на Android.

Повний список нововведень можна подивитися тут. Оновлення вже доступне в App Store і Google Play, а для Mac/Windows його випустять протягом тижня.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як позбутися сторіз в Telegram раз і назавжди. Нещодавно можливість публікувати сторіз з'явилася і у авторів каналів – тепер верхня частина інтерфейсу забита "кружечками".

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