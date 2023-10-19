Розробники WhatsApp оголосили про запуск давно очікуваної користувачами функції. Йдеться про можливість перемикатися між різними акаунтами на одному пристрої без додаткових хитрощів.
Раніше людям, щоб користуватися мультиакаунтами, доводилося постійно виходити з активного профілю й заходити в інший. Також проблема вирішувалася купівлею ще одного смартфона. Тепер це все в минулому, йдеться в блозі WhatsApp.
Щоб налаштувати другий обліковий запис, вам знадобиться другий номер телефону й SIM-карта або телефон, який приймає кілька SIM-карт чи карту eSIM. Потім відкрийте налаштування WhatsApp, натисніть стрілку поруч з іменем користувача та виберіть "Додати обліковий запис".
Що стосується налаштувань сповіщень і конфіденційності, то їх можна налаштувати для кожного акаунта окремо. Наприклад, на різні акаунти можна призначити різні звуки оповіщення і не плутатися, на які прийшло повідомлення.
Подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року. Щоправда, там вона не обмежена лише двома профілями.
Функція мультиакаунта вже з'явилася в апдейті WhatsApp для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.
Незабаром в месенджері з'являться і інші нові фішки. Наприклад, можливість блокування чатів за допомогою пароля і аналог ChatGPT з Midjourney. Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботами, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера.