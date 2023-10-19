Йдеться про можливість перемикатися між різними акаунтами на одному пристрої.

Розробники WhatsApp оголосили про запуск давно очікуваної користувачами функції. Йдеться про можливість перемикатися між різними акаунтами на одному пристрої без додаткових хитрощів.

Раніше людям, щоб користуватися мультиакаунтами, доводилося постійно виходити з активного профілю й заходити в інший. Також проблема вирішувалася купівлею ще одного смартфона. Тепер це все в минулому, йдеться в блозі WhatsApp.

Щоб налаштувати другий обліковий запис, вам знадобиться другий номер телефону й SIM-карта або телефон, який приймає кілька SIM-карт чи карту eSIM. Потім відкрийте налаштування WhatsApp, натисніть стрілку поруч з іменем користувача та виберіть "Додати обліковий запис".

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Що стосується налаштувань сповіщень і конфіденційності, то їх можна налаштувати для кожного акаунта окремо. Наприклад, на різні акаунти можна призначити різні звуки оповіщення і не плутатися, на які прийшло повідомлення.

Подібна функція існує в Telegram принаймні з 2017 року. Щоправда, там вона не обмежена лише двома профілями.

Функція мультиакаунта вже з'явилася в апдейті WhatsApp для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

Незабаром в месенджері з'являться і інші нові фішки. Наприклад, можливість блокування чатів за допомогою пароля і аналог ChatGPT з Midjourney. Користувачі зможуть ставити питання і сперечатися з ботами, генерувати стікери і картинки прямо всередині месенджера.

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