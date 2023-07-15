Генератор безкоштовний і вже доступний всім охочим.

Компанія Stability AI, яка розробила одну з найпопулярніших у світі нейромереж для генерації зображень за словам – Stable Diffusion – запустила нову безкоштовну нейромережу для створення красивих картинок по простому ескізу. Вона називається Stable Doodle.

Як повідомляє TechCrunch, сервіс використовує найновішу модель Stable Diffusion XL для аналізу контурів ескізу та створення його "візуально приємного" художнього зображення.

Інтерфейс сервісу максимально простий і адаптований під комп'ютерні та мобільні браузери. Малювати можна за допомогою пальця, мишки, тачпада або графічного планшета.

Спробувати Stable Doodle може будь-хто за посиланням. Щоб гарантувати точне розуміння зображення нейромережею, потрібно додати декілька уточнювальних слів (англійською) і при бажанні вибрати один з доступних стилів. Серед варіантів – і фотореалізм, піксель-арт, оригамі і десяток інших опцій.

У поточній версії нейромережа не завжди справляється зі складними запитами і начерками. Якщо можливо, рекомендується спростити хоча б одну з частин роботи, залишивши деталі на відкуп нейромережі.

Генеративні нейромережі: що це і як вони працюють

За останні декілька років генеративні картини пройшли шлях від химерних абстракцій до якісних зображень, які перемагають у конкурсі мистецтв. Сьогодні для досягнення фото реалістичності не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки.

Midjourney – на сьогодні, мабуть, найбільш "просунута" і найпопулярніша нейромережа для створення зображень. Наприкінці березня нейромережа оновилася до п'ятої версії: тепер картинки не відрізнити від реальних фото. Розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи і рівень опрацювання осіб. Крім того, ШІ почав краще "розуміти" запити.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що у Photoshop вбудували нейромережу – вона дозволяє кількома кліками поміняти фон, додати на фото будь-які об'єкти, а також "домалювати" межі кадру.

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