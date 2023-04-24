За п'ять років стартап Humane залучив вже $240 млн, а серед інвесторів – OpenAI і Microsoft.

Стартап Humane колишніх співробітників Apple, який обіцяв революційний гаджет, що "змінить спосіб взаємодії людей зі смартфонами", провів першу демонстрацію свого продукту.

Девайс виявився доволі незвичайним – він кріпиться до одягу та проєктує віртуальний дисплей на долоні або іншій поверхні. При цьому мініатюрний пристрій працює незалежно від смартфона: скоріш за все, він підключається до хмарного сервісу безпосередньо.

З функцій передбачені дзвінки, перекладач, голосовий асистент і розпізнавання навколишніх об'єктів. Наприклад, пристрій може просканувати товар в магазині і відповісти на питання про нього – це можливо завдяки широкому застосуванню алгоритмів штучного інтелекту.

Скільки цей революційний девайс буде коштувати і коли надійде в продаж, поки не говорять. Відомо, що за п'ять років стартап Humane залучив вже $240 млн, а серед інвесторів – Microsoft і творці "розумного" чат-бота ChatGPT OpenAI.

Між тим сама Apple розробляє якийсь гаджет, який замінить людям смартфони і ноутбуки. Найімовірніше, мова йде про окуляри доповненої реальності (AR), які можна буде носити, не знімаючи, весь день.

Однак до такого гаджета компанії все ще далеко – спочатку вони повинні закінчити створення гарнітури змішаної реальності Reality Pro. Її вихід очікується вже в цьому році, а головною особливістю стане можливість швидкого перемикання між режимами віртуальної (XR), і доповненої реальності (AR).

Раніше УНІАН розповідав, як штучний інтелект змінить смартфони в найближчі роки. Очікується, що він допоможе продовжити термін служби батареї, а також "прокачає" голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими.

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