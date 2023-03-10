Революційний пристрій розробляється в партнерстві з Microsoft та творцями "розумного" чат-бота ChatGPT з OpenAI.

Американська компанія Humane, заснована колишніми співробітниками Apple, готується до випуску секретного споживчого пристрою, який "змінить те, як люди взаємодіють зі смартфонами". З чуток, реліз революційного гаджета відбудеться цієї весни.

Подробиць про новинку немає, але джерела The Wall Street Journal повідомляють, що це буде носимий пристрій, здатний проєктувати дисплей, можливо, на руку користувача.

Також згадується камера з голосовим супроводом, яка здатна розпізнавати навколишні предмети. Нібито її можна направити на об'єкт і поставити питання, наприклад, "яка це марка автомобіля", "що це за будівля", "скільки це коштує на Amazon" і так далі. Чи знадобиться пристрою для роботи смартфон, невідомо.

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Згадується, що Humane працює над пристроєм в партнерстві з Microsoft і творцями "розумного" чат-бота ChatGPT з OpenAI. Тому ChatGPT, найімовірніше, буде якимось чином вбудований в гаджет.

Чи замінить такий пристрій iPhone, або хоча б частково, поки складно сказати, враховуючи обмеженість інформації про нього. Однак, враховуючи, що майбутні "розумні" окуляри Apple Glasses позиціюються як можливий наступник iPhone, цей пристрій, здається, створений за тією ж схемою.

Коли Apple випустить свою першу гарнітуру змішаної реальності

Очікується, що перша гарнітура змішаної реальності Apple – Reality Pro – буде випущена до кінця цього року. Головною її особливістю виявиться можливість швидкого перемикання між режимами віртуальної (XR), і доповненої реальності (AR). Також пристрій отримає кілька зовнішніх камер для відстеження руху рук і внутрішні датчики для зчитування очей.

Раніше повідомлялося, що Apple привернула голлівудських режисерів, у тому числі Джон Фавро, для створення контенту. Режисер "Залізної людини" нібито працює над тим, щоб оживити динозаврів за допомогою гарнітури.

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