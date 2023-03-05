Вони допоможуть збільшити термін служби батареї, а також "прокачають" голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими.

В останні роки спостерігається активний розквіт генеративного ШІ та посилення конкуренції серед нейромереж. Штучний інтелект змінює багато аспектів нашого буття і смартфони не є винятком.

Фахівці порталу Gizmochina виділили три головних зміни, якими штучний інтелект змінить індустрію смартфонів якщо не сьогодні, то в найближчі роки.

1. "Життя" акумулятора збільшиться

Акумулятор є одним з найбільш важливих компонентів смартфона. Від нього залежить не тільки час роботи від однієї зарядки, але і багато іншого, як, наприклад, його продуктивність, загальна якість і навіть температура, до якої він буде нагріватися при роботі.

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Алгоритми штучного інтелекту можуть збільшити термін служби акумулятора, оптимізуючи налаштування на основі поведінки користувача та зменшуючи споживання енергії за допомогою інтелектуального управління фоновими процесами.

У перспективі, йдеться про збільшення терміну служби батареї смартфона до 30% і поліпшення довгострокової роботи батареї до 40%.

2. Голосові помічники стануть розумнішими

Нові технології штучного інтелекту можуть покращити голосових помічників, використовуючи вдосконалену обробку природної мови (NLP). Такі моделі, як ті, що лежать в основі ChatGPT дозволять голосовим помічникам вчитися на відгуках користувачів, адаптуватися до різних сценаріїв і надавати більш персоналізовані послуги.

3. Камера смартфона покращиться

Алгоритми обробки зображень на основі ШІ зможуть "підтягнути" фото до хорошого рівня навіть зі слабкою апаратною частиною, які не поступатимуться професійним цифровим дзеркальним камерам.

Нейромережевий бум: як ChatGPT підкорив світ хай-тек

Хайп навколо ChatGPT та інших нейромереж за останні пару місяців складно порівняти з чимось іншим. "Розумний" чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

На відміну від класичних пошукових систем, він не має доступ до Інтернету, але навчений давати осмислені відповіді "на льоту". Мовна модель чат-бота має унікальну здатність – вона може не тільки знаходити дані за ключовими словами, а й комбінувати та інтерпретувати ці дані з урахуванням контексту, в якому ці слова з'являються в навчальній базі. Це дозволяє формувати відповіді, які найбільш точно відповідають потребам користувачів.

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Опитування показало, що деякі компанії вже замінюють співробітників ШІ-помічником, а популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, припинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

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