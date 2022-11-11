Також він має вологозахист 10 ATM, GPS, NFC для безконтактної оплати та датчик ЧСС.

Компанія Garmin поповнила свою лінійку смарт-годиників моделлю Instinct Crossover. Гаджет виглядає як традиційний годинник, проте забезпечений безліччю смарт-функцій, пов'язаних зі спортом або подорожами.

Але його головна "фішка" – вбудована сонячна панель, яка забезпечує до 70 днів роботи в звичайному режимі та "нескінченну" автономність в енергоощадному.

Також він має вологозахист 10 ATM, GPS, NFC для безконтактної оплати та датчик ЧСС (частота серцевих скорочень), а за класичними механічними стрілками знаходиться монохромний дисплей для повідомлень, інформації про здоров'я й активності.

Вартість Garmin Instinct Crossover – $550 (близько 20 000 грн). Також доступна спецверсія Tactical Edition за $600 (близько 22 000 грн), сумісна з окулярами нічного бачення і функцією екстреного видалення всіх даних.

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