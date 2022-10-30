В рамках кампанії на Kickstarter попередньо замовити девайс можна всього за $49.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter з'явився незвичайний проєкт гонконзького дизайнера Горація Лама – мишка-орігамі Air.0 вагою в 40 грамів та з корпусом зі штучної шкіри.

У розкладеному стані її товщина складає всього 4.5 мм, що дозволяє взяти з собою пристрій, навіть якщо місця в сумці зовсім мало.

Щоб скористатися мишкою, її необхідно скласти й з'єднати дві частини магнітною застібкою – вона автоматично включиться. У мишки дві стандартні кнопки та сенсорна панель, яка розташована посередині.

Попри дуже компактні розміри, всередині знайшлося місце акумулятора місткістю 500 мАг – по завіренню виробника, цього вистачить на три місяці роботи від одного заряду. Air.0 можна під'єднати до ПК тільки по Bluetooth, USB-донгла немає.

В рамках кампанії на Kickstarter передзамовити мишку можна всього за 49 доларів. Етап краудфандингу триватиме ще 26 днів, після чого ціна підвищиться до $69. Доставка пристрою покупцям почнеться до кінця листопада.

Що ще цікавого є на Kickstarter

Раніше цього місяця стартував збір коштів на найменший у світі пауербанк на 40 000 мАг. Він може 10 разів зарядити iPhone 13 і не боїться занурень у воду на глибину до одного метра – його корпус захищений за стандартом IP67.

Також УНІАН розповідав про "невбивний" смартфон із захованими всередині корпусу навушниками. Пристрій пройшов сертифікацію IP68/69K і MIL-STD-810G, забезпечуючи три типи захисту: водонепроникність, пилонепроникність і ударостійкість.

Вас також можуть зацікавити новини: