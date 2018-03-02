На Тернопільщині за 15 млн грн відремонтують дорогу, через незадовільний стан якої протестували

Зміни до розподілу коштів по митному перевиконанню, які отримала область за підсумками 2017 року, підписав голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

На Тернопільщині відремонтують проблемну дорогу М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зміни до розподілу коштів по митному перевиконанню, які отримала область за підсумками 2017 року, підписав голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Відтак, на ділянку дороги, яка проходить через Бережани, спрямують понад 15 млн. грн.

«Знаю, що були акції протесту, схвилювання людей щодо жахливого стану цієї дороги. Тому ми виробили спільний алгоритм дій, щоб врегулювати це питання. Дякую за ініціативу в цьому напрямі й народному депутату України Тарасові Юрику. Люди мають бачити, що держава відгукується на їхні клопотання. Звичайно, ми знаємо про проблеми, усвідомлюємо, що, може, не завжди оперативно реагуємо на них, адже при всьому бажанні не можемо зробити все відразу. Сподіваюся, також, що у нас буде спільна робота з міською радою, яка вчасно виділить 5 млн грн в частині заміни комунікацій, і до кінця року ми завершимо всі роботи», – зазначив Барна.