У Тернополі через смерть матері застрелився 60-річний чоловік

У помешканні загиблого працівники поліції виявили мертвою матір самогубці.

У Тернополі застрелився 60-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 8 березня на лінію «102» зателефонував тернополянин і повідомив, що виявив мертвим свого сусіда.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що мешканець обласного центру 1957 року народження на власному подвір'ї покінчив життя самогубством. Він вистрелив з обрізу мисливської рушниці собі в голову.

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У помешканні загиблого працівники поліції виявили мертвою матір самогубці. За попередніми даними, жінка тяжко хворіла і, як встановили експерти, померла за декілька годин перед трагедією. Ймовірно, саме смерть близької людини підштовхнула тернополянина застрелитися.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування згідно ст. 115 Кримінального кодексу України з особливою відміткою «самогубство». Слідчі також встановлюють власника зброї, адже рушниця не зареєстрована на померлого.