За добу двоє жителів Тернопільщини втратили 78 тисяч гривень, довірившись телефонним шахраям

Потерпілі думали, що довіряють конфіденційну інформацію, що стосується їхніх карток, працівникові служби безпеки одного з державних банків.

За добу двоє жителів Тернопільщини втратили 78 тис. грн, довірившись телефонним шахраям. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у 38-річного жителя Гусятинського району зникло понад 47 тис. грн, у жителя Заліщицького району – 31 тис. грн. Читайте такожУ Тернополі аферисти викрали у пенсіонерів кількасот тисяч гривень Потерпілі думали, що довіряють конфіденційну інформацію, що стосується їхніх карток, працівникові служби безпеки одного з державних банків. Насправді ж їм телефонував шахрай. За фактом шахрайства відкрито кримінальні провадження.

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