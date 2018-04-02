За добу двоє жителів Тернопільщини втратили 78 тисяч гривень, довірившись телефонним шахраям
16:07, 02 квітня 2018Тернопіль
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Потерпілі думали, що довіряють конфіденційну інформацію, що стосується їхніх карток, працівникові служби безпеки одного з державних банків.
Ілюстрація / REUTERS
За добу двоє жителів Тернопільщини втратили 78 тис. грн, довірившись телефонним шахраям.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у 38-річного жителя Гусятинського району зникло понад 47 тис. грн, у жителя Заліщицького району – 31 тис. грн.
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Потерпілі думали, що довіряють конфіденційну інформацію, що стосується їхніх карток, працівникові служби безпеки одного з державних банків.
Насправді ж їм телефонував шахрай.
За фактом шахрайства відкрито кримінальні провадження.
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